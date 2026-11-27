26 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi çadırda yakalandı | Video

27 Kasım 2026 10:20

Adana’da jandarma ekipleri, hakkında 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini, zeytin işçisi olarak geldiği Ceyhan’da bir arazide saklandığı çadırda yakaladı. Kaçmaya çalışan hükümlü, ekipler tarafından kıskıvrak ele geçirildi.