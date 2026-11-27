26 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi çadırda yakalandı | Video
27 Kasım 2026 10:20
Adana’da jandarma ekipleri, hakkında 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini, zeytin işçisi olarak geldiği Ceyhan’da bir arazide saklandığı çadırda yakaladı. Kaçmaya çalışan hükümlü, ekipler tarafından kıskıvrak ele geçirildi.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, Ceyhan ilçesine bağlı Doruk Mahallesi'nde cezaevi firarisi bir şahsın zeytin işçisi olarak bölgeye geldiği ve bir arazide kurulu çadırda saklandığı bilgisine ulaştı.
İstihbarat bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Y.C. (45) kaçmaya çalıştı. Ancak şüpheli, saklandığı çadırdan çıkıp kaçamadan ekipler tarafından yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından UYAP üzerinden yapılan sorgulamada Y.C.'nin, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Adli makamlara sevk edilen Y.C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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