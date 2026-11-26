Gürcistan polisinden Beşiktaş taraftarına şiddet!
26 Kasım 2026 21:57
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki maç 25. dakikada Gürcistan polisinin müdahalesi nedeniyle durdu. Bazı Beşiktaş taraftarları, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakikalık ara sonrası oyuncular yeniden sahaya çıktı.
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