Ekspertizde şoke eden görüntü: Aracın airbaginden büyü çıktı
24 Kasım 2026 21:16
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ekspertiz sırasında araçtan gelen kötü koku üzerine yapılan detaylı incelemede, airbag bölümünden büyü olabileceği düşünülen kağıt çıktı. Aracın perde airbaginin içerisinde ilginç işaretlerin bulunduğu bir kağıt bulan ekspertiz uzmanı, durumu satıcıya bildirdi.
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