9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı | Video
19 Kasım 2026 15:25
SON DAKİKA… AK Parti'ye katılımlar devam ediyor... Bugün gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 2'si büyükşehir, 7 ilçe olmak üzere 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ile Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran’ın rozetlerini Başkan Erdoğan taktı. Öte yandan İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ile birlikte 4 ilçe belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı.
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