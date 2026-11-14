Bakan Kurum: "Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz" | Video

14 Kasım 2026 14:42

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. İklim değişikliğinin çocukların yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Kurum, "Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Gazze'de her çocuğun yaşama, öğrenme, oyun oynama ve güven içinde büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.