Bakan Kurum'dan ‘Konuşmamız Lazım' filmi paylaşımı | Video

12 Kasım 2026 11:19

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi’nde ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım-We Need to Talk' filmini sosyal medya hesabından paylaştı.