Video Yaşam İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi | Video
İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi | Video

İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi | Video

09 Kasım 2026 13:30

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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