Video Yaşam Şişli’de aydınlatma direğinde art arda patlamalar meydana geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı
Şişli’de aydınlatma direğinde art arda patlamalar meydana geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı

Şişli’de aydınlatma direğinde art arda patlamalar meydana geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı

09 Kasım 2026 08:57

Şişli’de aydınlatma direğinde çıkan yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri üzerine sokaktan geçenler çığlık atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, saat 22.45 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre sonra direkte art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Korkuya kapılan bazı kişiler çığlık atarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de aydınlatma direğinde art arda patlamalar meydana geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı 01:19
Şişli’de aydınlatma direğinde art arda patlamalar meydana geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı 09.11.2026 | 08:57
Muğla’da esnafla kavga eden yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı! Olay güvenlik kamerasında 02:03
Muğla’da esnafla kavga eden yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı! Olay güvenlik kamerasında 09.11.2026 | 08:49
Erzurum’da 2 TIR ve 1 kamyon çarpıştı! Kamyonun şoförü hayatını kaybetti | Video 02:52
Erzurum’da 2 TIR ve 1 kamyon çarpıştı! Kamyonun şoförü hayatını kaybetti | Video 09.11.2026 | 08:48
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısı | Video 19:58
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı | Video 08.11.2026 | 16:59
Otoyolda yolun ortasında aniden durdu: 4 araç birbirine girdi 01:12
Otoyolda yolun ortasında aniden durdu: 4 araç birbirine girdi 08.11.2026 | 16:18
Karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 06:18
Karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 08.11.2026 | 16:13
Afyonkarahisar’da otomobil takla attı: İçerisindeki 2 kişinin araçtan çıkma anları kamerada 01:20
Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: İçerisindeki 2 kişinin araçtan çıkma anları kamerada 08.11.2026 | 14:58
Malatya’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video 00:18
Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video 08.11.2026 | 14:46
İstanbul Hezarfen Havalimanı’nda eğitim uçağı pistten çıktı | Video 01:37
İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı | Video 08.11.2026 | 13:11
Otomobilin camlarını kırdı gitti, 1 saat sonra geri gelip ateşe verdi: O anlar kamerada 01:06
Otomobilin camlarını kırdı gitti, 1 saat sonra geri gelip ateşe verdi: O anlar kamerada 08.11.2026 | 12:51
Motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye dudak uçuklatan ceza! | Video 00:40
Motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye dudak uçuklatan ceza! | Video 08.11.2026 | 12:48
Esenyurt’ta yakınlarının kelepçesini açıp kaçırdığı hükümlü 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı 01:34
Esenyurt’ta yakınlarının kelepçesini açıp kaçırdığı hükümlü 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı 08.11.2026 | 12:26
6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:41
6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı 08.11.2026 | 12:18
Gaziosmanpaşa’da 15 katlı binada yangın! | Video 00:58
Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binada yangın! | Video 08.11.2026 | 12:12
Kağıthane’de kuyumcuya 2 ay sonra ikinci saldırı: Olay kamerada 03:26
Kağıthane’de kuyumcuya 2 ay sonra ikinci saldırı: Olay kamerada 08.11.2026 | 11:08
Ümraniye’de iki motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada 00:44
Ümraniye'de iki motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada 08.11.2026 | 11:02
Polis, Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı yapan şüphelinin evini bastı: Uyuşturucu imalatı ortaya çıktı | Video 03:09
Polis, Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı yapan şüphelinin evini bastı: Uyuşturucu imalatı ortaya çıktı | Video 08.11.2026 | 10:04
Fatih’te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada 00:18
Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada 08.11.2026 | 10:02
Bursa’da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 01:20
Bursa’da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 08.11.2026 | 09:43
Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu! Kapora dolandırıcılığı girişimi kamerada | Video 05:10
Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu! Kapora dolandırıcılığı girişimi kamerada | Video 07.11.2026 | 16:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA