Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı | Video
08 Kasım 2026 14:46
Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Akçadağ Yağmurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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