Video Yaşam Motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye dudak uçuklatan ceza! | Video
Motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye dudak uçuklatan ceza! | Video

Motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye dudak uçuklatan ceza! | Video

08 Kasım 2026 12:48

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan sürücü M.Y.A.'ya 271 bin lira ceza kesildi.

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İlçede seyir halindeki plakasız motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan M.Y.A. bu anların görüntülerini sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. M.Y.A.'ya 271 bin lira para cezası kesilirken, hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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