Kartal'da kuyumcuyu soyan şüpheli havalimanında yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video

07 Kasım 2026 11:05

Kartal’da bir kuyumcunun kepengini kumandayla açıp kapısının camını kırarak içeri giren ve yaklaşık 150 bin liralık hırsızlık gerçekleştiren Moldova uyruklu şüpheli, yurt dışına kaçmaya çalıştığı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.