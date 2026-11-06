Başakşehir'de TIR yola devrildi! Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı | Video
06 Kasım 2026 12:21
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
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