Video Yaşam Başakşehir'de TIR yola devrildi! Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı | Video
Başakşehir'de TIR yola devrildi! Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı | Video

Başakşehir'de TIR yola devrildi! Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı | Video

06 Kasım 2026 12:21

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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