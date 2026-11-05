Osmaniye'de alacağını alamadığını iddia eden şahıs otomobilini ateşe verdi | Video
05 Kasım 2026 15:39
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, çalıştığı inşaat firmasından alacağını tahsil edemediğini iddia ederek üzerine benzin döktüğü otomobilini ateşe verdi. Şahıs, alev alev yanan aracını kenardan izlerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, öğle saatlerinde Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B., 01 SK 757 plakalı otomobilini bulvar üzerine park ettikten sonra üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobil yanarken, H.B. ise kenara geçerek aracını izledi. İddiaya göre, çalıştığı inşaat firmasından alacağını alamadığı için bu yola başvuran H.B., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kontrol altına alındı. Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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