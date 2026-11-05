Video Yaşam Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi | Video
Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi | Video

Şişli'de otomobil ve motosikletlerin üzerine ağaç devrildi | Video

05 Kasım 2026 10:23

Şişli'de yol kenarında bulunan akasya ağacı, park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan akasya ağacı, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi. Ağacın araçların üzerine devrildiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar meydana geldi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler sokak girişine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Ağacın kesilmesi ve zarar gören araçların bölgeden kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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