Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video

05 Kasım 2026 08:52

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.