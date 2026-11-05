Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video
05 Kasım 2026 08:52
Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Aksaray'ın Ortaköy İlçesi Gökler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (40) idaresindeki mısır yüklü tır ile Muhammed G. (28) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle tır şarampole devrildi, otomobil yola savruldu. Kazada tır sürücüsü Mehmet D. ile yanında bulunan Cuma K. (23) ve otomobil sürücüsü Muhammed G. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Tırda yüklü bulunan tonlarca mısır dere yatağını saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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