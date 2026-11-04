Esenyurt'ta metrobüs kazası! Yaralılar var| Video
04 Kasım 2026 14:58
Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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