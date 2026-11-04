Esenyurt'ta metrobüs kazası! Yaralılar var| Video

04 Kasım 2026 14:58

Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.