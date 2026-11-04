Video Yaşam Otomobil çarptığı kamyonet takla attı! O anlar kamerada | Video
Otomobil çarptığı kamyonet takla attı! O anlar kamerada | Video

Otomobil çarptığı kamyonet takla attı! O anlar kamerada | Video

04 Kasım 2026 10:49

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı kamyonet takla atarken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle'de D-400 Karayolu tali yolda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet E. G.'nin kullandığı otomobilin, Hatipler Yenimahalle kavşağından tali yola döndüğü sırada, Ali K. A.'nın kullandığı kamyonete sağ arka kısmından çarptı. Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle takla atarak refüje çarptıktan sonra devrilirken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yokuş aşağı kayan araç arkasındaki kadını söyle sürükledi | Video 00:44
Yokuş aşağı kayan araç arkasındaki kadını söyle sürükledi | Video 04.11.2026 | 10:47
Otomobil çarptığı kamyonet takla attı! O anlar kamerada | Video 04:10
Otomobil çarptığı kamyonet takla attı! O anlar kamerada | Video 04.11.2026 | 10:49
Bitlis’te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası | Video 02:24
Bitlis'te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası | Video 04.11.2026 | 10:29
Eski eşini çocuğunun gözleri önünde katleden katile indirim uygulanmadı | Video 00:53
Eski eşini çocuğunun gözleri önünde katleden katile indirim uygulanmadı | Video 04.11.2026 | 09:56
Firari hükümlü, tavukçuda yakalandı | Video 00:43
Firari hükümlü, tavukçuda yakalandı | Video 04.11.2026 | 09:55
Bursa’da baraka alev alev yandı: O anlar kamerada 00:18
Bursa'da baraka alev alev yandı: O anlar kamerada 04.11.2026 | 09:26
İstanbul’da yağışın etkisiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu | Video 01:49
İstanbul'da yağışın etkisiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu | Video 04.11.2026 | 09:25
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! O anlar kamerada 00:36
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! O anlar kamerada 04.11.2026 | 09:13
Fethiye’de şiddetli yağış sele neden oldu | Video 03:33
Fethiye’de şiddetli yağış sele neden oldu | Video 04.11.2026 | 09:03
Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada 01:59
Kayseri’de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada 04.11.2026 | 08:54
Park halindeki karavan yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 02:13
Park halindeki karavan yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 04.11.2026 | 08:50
Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler 00:27
Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler 03.11.2026 | 18:58
Tekirdağ’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü 00:47
Tekirdağ’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü 03.11.2026 | 17:52
Bartın’da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 00:48
Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 03.11.2026 | 16:39
Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video 00:23
Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video 03.11.2026 | 16:33
Hiç tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında tokat yiyen kadın dehşet anını anlattı: Şu an kulağım duymuyor | Video 05:35
Hiç tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında tokat yiyen kadın dehşet anını anlattı: "Şu an kulağım duymuyor" | Video 03.11.2026 | 16:14
İzmir’de sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı | Video 01:36
İzmir'de sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı | Video 03.11.2026 | 16:02
Iğdır’da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:12
Iğdır'da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 03.11.2026 | 15:58
TIR’a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 03:17
TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 03.11.2026 | 15:46
Bindiği at şaha kalktı, üzerinden düşen vatandaşın kolu ve bacağı kırıldı: Olay anı kamerada 00:59
Bindiği at şaha kalktı, üzerinden düşen vatandaşın kolu ve bacağı kırıldı: Olay anı kamerada 03.11.2026 | 15:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA