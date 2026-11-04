Otomobil çarptığı kamyonet takla attı! O anlar kamerada | Video
04 Kasım 2026 10:49
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı kamyonet takla atarken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı.Kaza, Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle'de D-400 Karayolu tali yolda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet E. G.'nin kullandığı otomobilin, Hatipler Yenimahalle kavşağından tali yola döndüğü sırada, Ali K. A.'nın kullandığı kamyonete sağ arka kısmından çarptı. Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle takla atarak refüje çarptıktan sonra devrilirken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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