Bitlis'te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası | Video

04 Kasım 2026 10:29

Bitlis'te zirvesi beyaz örtüyle kaplanan ve sonbahar renklerinin hakim olduğu Nemrut Kalderası ile Nemrut ve Van göllerinin buluşması güzel görüntüler oluşturdu.