Bitlis'te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası | Video
04 Kasım 2026 10:29
Bitlis'te zirvesi beyaz örtüyle kaplanan ve sonbahar renklerinin hakim olduğu Nemrut Kalderası ile Nemrut ve Van göllerinin buluşması güzel görüntüler oluşturdu.Bitlis'te geçtiğimiz günlerde mevsimin ilk karının yağdığı Nemrut Kalderası'nın Nemrut ve Van gölleriyle buluşması eşsiz görüntülerle görenleri hayran bırakıyor. Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarına bürünen doğası, zirvelerindeki kar örtüsü ve bölgeye çöken bulutlarla adeta görsel şölen sundu. Sonbaharın renkleriyle beyaza bürünen yüksek kesimlerin bir araya gelmesi, bölgede seyrine tatminsiz manzaralar ortaya çıkardı. Nemrut Kalderası ve Van Gölü çevresinde oluşan görüntüler, doğa tutkunlarının ilgisini çekerken bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Özellikle karla kaplanan zirveler, sonbahar renkleri ve bulutların oluşturduğu atmosfer, Nemrut Kalderası'nı güzel bir manzaraya dönüştürdü.
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