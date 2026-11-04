Video Yaşam Bitlis'te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası | Video
Bitlis'te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası | Video

Bitlis'te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası | Video

04 Kasım 2026 10:29

Bitlis'te zirvesi beyaz örtüyle kaplanan ve sonbahar renklerinin hakim olduğu Nemrut Kalderası ile Nemrut ve Van göllerinin buluşması güzel görüntüler oluşturdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Bitlis'te geçtiğimiz günlerde mevsimin ilk karının yağdığı Nemrut Kalderası'nın Nemrut ve Van gölleriyle buluşması eşsiz görüntülerle görenleri hayran bırakıyor. Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarına bürünen doğası, zirvelerindeki kar örtüsü ve bölgeye çöken bulutlarla adeta görsel şölen sundu. Sonbaharın renkleriyle beyaza bürünen yüksek kesimlerin bir araya gelmesi, bölgede seyrine tatminsiz manzaralar ortaya çıkardı. Nemrut Kalderası ve Van Gölü çevresinde oluşan görüntüler, doğa tutkunlarının ilgisini çekerken bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle karla kaplanan zirveler, sonbahar renkleri ve bulutların oluşturduğu atmosfer, Nemrut Kalderası'nı güzel bir manzaraya dönüştürdü.
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