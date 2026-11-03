Video Yaşam TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video
TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video

TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video

03 Kasım 2026 15:46

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde TIR'a arkadan çarpan lastik yüklü kamyonetin sürücüsü A.Ç. yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, saat 11.30 sıralarında Pamukova ilçesi D-650 kara yolu Üçevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.A. yönetimindeki 53 RZE 511 plakalı TIR'a, A.Ç.'nin kullandığı 35 PPP 28 plakalı lastik yüklü kamyonet arkadan çarptı. A.Ç. kamyonette sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Pamukova İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan A.Ç.'yi bulunduğu yerden çıkarırken, kamyonette çıkan yangını da söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan A.Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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