Video Yaşam Iğdır'da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Iğdır'da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video

Iğdır'da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video

03 Kasım 2026 15:58

Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi çevre yolunda seyir halindeki bir araç, başka bir araç tarafından takip edilerek silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda başından vurulan sürücünün ağır yaralandığı olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi çevre yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir araç, arkasından gelen başka bir araç tarafından takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından arkadaki araçtan öndeki araca silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu öndeki aracın sürücüsü başından vurularak ağır yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç orta refüje çıktı. Meydana gelen olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, silahlı saldırının daha önceden yaşanan bir husumetten mi yoksa trafikte yaşanan bir tartışmadan mı kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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