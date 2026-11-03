Iğdır'da araçtan araca silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı | Video

03 Kasım 2026 15:58

Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi çevre yolunda seyir halindeki bir araç, başka bir araç tarafından takip edilerek silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda başından vurulan sürücünün ağır yaralandığı olayda toplam 4 kişi yaralandı.