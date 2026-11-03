Video Yaşam Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü: Eşkel’de pansiyonu su bastı! | Video
Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü: Eşkel’de pansiyonu su bastı! | Video

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü: Eşkel’de pansiyonu su bastı! | Video

03 Kasım 2026 15:09

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Esence Mahallesi Eşkel Sahili’nde sele dönüştü. Sahil mevkiinde pansiyon olarak hizmet veren bir işletmeyi su basarken, işletmenin içi adeta göle döndü.

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Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak yağışın ardından Eşkel Sahili'nde su baskını meydana geldi. Pansiyon olarak faaliyet gösteren işletmenin içerisine dolan yağmur suları, odaları ve ortak kullanım alanlarını kapladı. İşletmede ciddi maddi hasar meydana geldi.

İTFAİYE VE BUSKİ EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Mudanya İtfaiye ekipleri ile BUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, işletmede biriken suların tahliyesi için tahliye sistemleri kurarak çalışma başlattı. İşletme içerisindeki suyun boşaltılması için müdahale sürdürülürken, yaşanan baskın nedeniyle işletmede büyük zarar oluştu.

"DAHA ÖNCE DE AYNI FELAKETLERİ YAŞADIK"

İşletme sahibi, Eşkel bölgesinde daha önce de etkili olan sağanak yağışlarda dere yataklarının taşma noktasına geldiğini ve bölgede benzer sel felaketlerinin yaşandığını belirtti.
Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren işletme sahibi, "Belediyeden hizmet alamıyoruz. Zararlarımız çok büyük. Daha önceki sağanak yağışlarda da dere yatakları şişti, bölgede seller yaşandı. Aynı sorunları yeniden yaşıyoruz" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
Eşkel Sahili'nde yaşanan su baskını, bölgede yağmur suyu tahliye altyapısının ve dere yataklarının durumunu yeniden gündeme getirdi. İşletme sahibi, yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.

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