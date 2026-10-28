Sancaktepe'de dehşet! Pazar yerindeki bıçaklı kavgada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı! | Video
28 Ekim 2026 15:44
Sancaktepe’de pazar yerinde çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, saat 08.04 sıralarında Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi üzerindeki halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazar yeri nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve Berat Ö. (15) bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 5 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa H. (47)'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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