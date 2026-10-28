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Pendik’ten Ümraniye’ye uzanan çifte saldırının failleri Sapanca’daki villada böyle yakalandı

Pendik’ten Ümraniye’ye uzanan çifte saldırının failleri Sapanca’daki villada böyle yakalandı

28 Ekim 2026 14:32

İstanbul Pendik’te yapı market işi yapan iş adamı E.Ş.’yi tehdit edip para isteyen yeni nesil çete üyeleri iş adamının evine yemek siparişi için gelen kurye Yusuf D.’yi iş adamı zannedip kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kurye Yusuf D.’yi arkadaşı araçla hastaneye götürdü tedavisi devam ediyor.

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Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri İstanbul ve Sakarya'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Pendik'teki saldırıda kullanılan araç ile Ümraniye'ye de çete üyeleriyle husumet olan B.D.'yi keleşle yaraladıkları ortaya çıktı. İki olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 15 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. SABAH gazetesi çifte saldırının tüm detaylarına ulaştı. İşte akıllara durgunluk veren olay ve ayrıntıları...

Pendik'te 15 Ekim günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yapı market işi yapan iş adamı E.Ş.'nin eşi online sipariş uygulamasından yemek siparişi verdi. O gün İstanbul'da hava yağışlı olduğu için kurye yemeği beyaz sedan bir araç ile getirdi. Bu araç ile iş adamının kullandığı araç marke ve model olarak birebir aynı araçtı. İddiaya göre kurye A.B. Aracın şoför koltuğunda oturuyor yanında da başka kurye arkadaşı Yusuf D. Vardı. A.B. yemeği eve teslim etmek için yukarı çıktığında araç biranda kurşun yağmuruna tutuldu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR...

Otomatik silahlarla edilen ateşte ensesinden vurulan Yusuf D. Ağır yaralandı. Kurye A.B. hemen aşağı inip araca baktığında arkadaşını yaralı görünce araçla onu en yakın hastaneye götürdü. Yusuf D. Tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi.

HEDEF KURYE DEĞİL YEMEK GETİRİLEN ADRES

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iki kuryenin de herhangi bir husumetlisi olmadığı tespit edilince. Yemek getirdikleri adres araştırıldı. Adresteki kişi iş adamı E.Ş. olduğu öğrenildi.

"TEHDİT EDİLİYORDUM"

E.Ş. emniyette verdiği ifadede beni uzun süredir yeni nesil çeteler arayıp tehdit ediyor. 100 bin dolardan fazla para istediler dedi. Bu ifade üzerine olayın seyri bambaşka oldu. Yapılan çalışmalarda kuryenin yağış nedeniyle motor kullanmayıp geldiği araç ile iş adamının şahsi aracı neredeyse bire bir aynıydı.

İŞ ADAMININ ARACI İLE KURYENİN ARACI AYNI

Şüpheliler olay günü E.Ş.'nin evini takip almış beyaz sedan araç gelip evin önünde durunca aracı E.Ş.'ye ait zannedip kurşun yağmuruna tutmuşlar. Olayın aslı ortaya çıkınca Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Tetikçilerin geldiği araç tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN ARACI BU KEZ ÜMRANİYE SALDIRISINDA ORTAYA ÇIKTI

Tetikçilerin kullandığı gri araç ile ilgili çalışmalar devam ederken 24 Ekim günü o aracın izi bambaşka bir olayda ortaya çıktı. Çalıntı olduğu öğrenilen gri araç Ümraniye'de bu kez B.D.'nin evinin kapısında uğradığı silahlı saldırıda görüntülendi.

ÇETE ÜYESİ İLE HUSUMETİ VARMIŞ EVİNİN KAPISINDA VURULDU

Cinayet Büro ekipleri Ümraniye'deki olayı da aynı çeteye ait başka üyelerin yaptığını tespit etti. İddiaya göre o olayda ağır yaralanan B.D. ile çete üyesi bir kişinin şahsi husumeti vardı. Husumetli B.D.'nin kapısına gidip peş peşe ateş ettiler ve olayda kullanılan araçla kaçtıkları tespit edildi.

OLAYLARDA KULLANILAN ARACI PENDİK'TE YAKTILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda kullanılan aracı Pendik sahilde yakılmış olarak buldu. Yapılan çalışmaların devamında iki olayı da aynı çete üyelerinin yaptığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı.

FİLM GİBİ OPERASYON GÖRÜNTÜSÜ

Sapanca'da bir villaya özel harekat ve drone destekli operasyon yapıldı. Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerden birinin polisleri görünce ölümüne atlayarak kaçışı saniye saniye kameraya yansıdı.

15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro 9 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Operasyonun devamında olayla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı. 15 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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