Video Yaşam Gümüşhane'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü! | Video
Gümüşhane'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü! | Video

Gümüşhane'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü! | Video

28 Ekim 2026 10:49

Gümüşhane'nin Mescitli köyü mevkiinde bir otomobilin bariyere saplandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametine ilerleyen H.B. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybederken, sürücü H.B. (56) ile araçta bulunan H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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