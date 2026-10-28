Video Yaşam Beze sardığı kaldırım taşıyla telefoncu ve bankanın camını kırıp hırsızlık yapmaya kalkıştı! O anlar kamerada | Video
Beze sardığı kaldırım taşıyla telefoncu ve bankanın camını kırıp hırsızlık yapmaya kalkıştı! O anlar kamerada | Video

Beze sardığı kaldırım taşıyla telefoncu ve bankanın camını kırıp hırsızlık yapmaya kalkıştı! O anlar kamerada | Video

28 Ekim 2026 09:05

Hatay'n İskenderun ilçesinde M.S., beze sardığı kaldırım taşıyla camını kırarak girdiği işyerinden 12 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldı. Aynı yöntemle bir banka şubesinin de camını kırarak içeri giren şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, kamera görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüzünü kar maskesiyle gizleyen M.S., Büyük Çarşı İş Hanı'ndaki telefon dükkanının camını, beze sardığı kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi. Dükkandan 12 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalan şüpheli, kırdığı camdan çıkarak uzaklaştı. Aynı şüpheli, daha sonra Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir banka şubesinin önüne gelen şüphelibu kez yüzünü tişörtüyle gizledi. Aynı yöntemi kullanarak bankanın camını kırıp içeri giren şüpheli, çekmeceleri inceledi. Çalacak nakit para bulamayan M.S., kırdığı camdan çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarlar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli M.S.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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