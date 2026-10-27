Sadettin Saran hakim karşısında! Uyuşturucu savunması şoke etti: "Tokalaşırken bulaştı" | Video

27 Ekim 2026 16:19

Sadettin Saran, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Saran savunmasında, "Ne kullandım ne kimseye verdim ne de satışını yaptım. Ben böyle bir yetiştiricilik yapsam bunu yazar mıyım? Tamamen şakaydı. Bahçemde ve evimde de arama yapılmasına rağmen bulunamadı. Ben burada olmaktan inanılmaz derecede üzüntü ve utanç duyuyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Ela Rümeysa Cebeci’nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci, 'Yyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Saadettin Saran katılırken tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci ise katılmadı.

'ŞAKA, GEYİK KARIŞIMI YAZIŞMALARDI'

Aylık gelirinin 6 milyon olduğunu belirten Sadettin Saran savunmasında, "Bu diyaloglar ve yazışmalar Ela Hanım'la tamamıyla aramızda gelişen duygusal ilişki sonucu birlikte izlediğimiz bir filmle alakalıydı. Bu yazışmalarda 'al gel' diye bir geyik yapıldı. Şaka, geyik karışımı yazışmalardı. Ne kullandım ne kimseye verdim ne de satışını yaptım. Ben böyle bir yetiştiricilik yapsam bunu yazar mıyım? Tamamen şakaydı. Bahçemde ve evimde de arama yapılmasına rağmen bulunamadı. Ben burada olmaktan inanılmaz derecede üzüntü ve utanç duyuyorum. 67 ülkede iş yapan binlerce çalışanı olan bir devlet memuru çocuğuyum. Dört kardeşin en büyüğü olarak onlara örnek olmaya çalıştım. 25 senede 28 tane spor salonu yaptırdım: Ağrı'ya, Şırnak'a, Mardin'e. Kendi memleketim olan Kırıkkale'ye okul ve spor salonu yaptırdım. Devletime bağışladım. Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne satış yaptım. Bana Savcı Bey 'Bir şeyler bulduk ve pozitif olma ihtimalleri çok yüksek' dedi. Ben de 'İmkansız' dedim. Evimdeki yardımcıyı aradım ve 'Folyonun içinde bir şeyler çıkmış, bu ne?' dedim. O da bana 'Arıları kovmak için koyuyoruz' dedi. Ben de korktum hatta. Ama sonra zaten negatif çıktı" dedi.

'BULAŞ OLABİLİR'

Mahkeme başkanının Saran'ın testinin pozitif çıkması hususunu sorması üzerine Saran, "Bugün de en az 50-60 kişiyle tokalaştım. Ben tokalaşmayı seven bir insanım. Bilirkişilerden de görüş aldık. Zaten idrarımda çıkmadı. Sadece saçımda çıktı. Bulaş olma ihtimali var. Kızımın önünde yalan söylemem" dedi. Dosyaya giren ses kaydındaki "Pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan?" ifadeleri sorulunca Saran, "Keyifli bir gece geçirdik. Bir şarap vardı. Biraz fazla içti. Ona istinaden saçma sapan bir geyikti" dedi. Ela Rümeysa ile Saran arasında geçen "Ben Escobar mıyım? Sen bahçede yetiştirdiğin dallardan kopar" ve "Tamam, bulurum" şeklindeki beyanlar sorulunca Saran, "Evet dedim. Laf olsun diye 'Yeter ki sen gel, hallederiz' gibisinden dedim. İnanın bahçede hiçbir şey yok. Her yeri aradılar. Ben Hollanda'ya gidip içmemiş adamım zaten" dedi.

'UYUŞTURUCU MADDE GÖRMEDİM'

Tanık Hasan Dereci, "Saadettin Saran'ı tanıyorum. Ela Rümeysa'yı sosyal medyada gördüğüm kadar tanıyorum. Olay günü Çanakkale merkezdeydim. Kolluk kuvvetleri beni aradı. Saran'ın evinde arama yapılacağı söylendi. Ev boş olduğu için yazlığa gittim. Arama yapıldı. Bildiklerim bu kadar. Ben bahçeye bir şey dikildiğini görmedim. Saran'la iş ilişkimiz var. Peyzaj işiyle de uğraşıyorum. Dış kapının anahtarı bende var. Zeytinlerin bakımı oluyor. Bahçenin bakımı oluyor. O sebeple. Evde kesinlikle bir uyuşturucu madde de görmedim. Kullanıldığını da görmedim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Saran'ın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına, Ela Rümeysa Cebeci'nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Kasım'a ertelendi.