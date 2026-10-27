10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama | Video
27 Ekim 2026 12:29
Nevşehir'in Avanos ilçesinde elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, tutuklandı.Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşayan N.Ç.'nin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Araştırma, soruşturma ve istihbari çalışmaların yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda şüpheliler tespit edildi. Elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adana ve Karaman'da ikamet ettikleri belirlendi. 20 Ekim'de 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli, yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.G., Ö.Ö., Y.T., İ.G., A.B., H.T., M.K., M.A.Ö. ve H.Ö., savcılık işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.D., C.P.Ö. ve K.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan S.Ö. hakkında ise adli makamlarca yakalama kararı çıkarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama | Video 27.10.2026 | 12:29
00:46
04:14
04:44
01:15
Motosiklet minibüsün altına girdi, 2 kişi ölümden döndü: Kaza kamerada 27.10.2026 | 11:28
05:54
Kargo firmasına ait tır kontrolden çıkarak metrelerce aşağı düştü | Video 27.10.2026 | 11:15
02:09
05:16
04:12
00:41
Antalya'da dağcıları taşıyan minibüs devrildi! 15 kişi yaralandı | Video 27.10.2026 | 09:47
01:35
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1'i ağır 15 yaralı | Video 27.10.2026 | 09:42
01:27
SON DAKİKA: 30 ilde Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 gözaltı | Video 27.10.2026 | 09:34
00:37
02:01
05:21
Antalya'da hortum! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı... | Video 27.10.2026 | 09:12
04:42
Küçükçekmece'de bitişik iki iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu | Video 27.10.2026 | 09:09
02:47
02:41
00:47
00:26
Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü | Video 26.10.2026 | 17:12