18 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü: Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası belli oldu! | Video

27 Ekim 2026 11:49

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucuyla belli oldu. Babalık ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu bildirildi.