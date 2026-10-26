Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü | Video

26 Ekim 2026 17:12

Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Palamutbükü'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

Datça'da öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Sağanakla birlikte debisi yükselen derelerin taşıdığı tortu ve çamur, Palamutbükü sahilinde denize karıştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.