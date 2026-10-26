Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift yaralandı! Kaza kamerada

26 Ekim 2026 15:10

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Z.A.K. (30) ile eşi Ş.K. (29) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K.'nin kullandığı 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.A.K. ile arkasındaki eşi Ş.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.