Edirne’de motosiklet ve otomobil çarpıştı: Kaza kamerada
26 Ekim 2026 13:28
Edirne’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde E.A. idaresindeki 22 AEP 527 plakalı motosiklet ile O.Y. yönetimindeki 22 EZ 699 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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