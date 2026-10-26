Video Yaşam Seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptı: Feci kaza kamerada
Seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptı: Feci kaza kamerada

Seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptı: Feci kaza kamerada

26 Ekim 2026 10:52

Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu oto galeri önünde park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak oto galeri önünde park halindeki araca çarptığı anlar yer aldı.

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