Malatya'da iki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 6 yaralının olduğu kaza kamerada
21 Ekim 2026 12:11
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlardaki sürücüler ile Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve H.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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