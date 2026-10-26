Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran 1 milyon TL’lik o soru!

26 Ekim 2026 00:06

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.