Seyir halinde direksiyonu kilitlenen araç park halindeki otomobillere çarptı: Kaza kamerada

26 Ekim 2026 09:39

Erzurum'un Aziziye ilçesinde direksiyonu kilitlenen aracın neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Dadaşkent semtinin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen otomobil, park halindeki iki araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle büyük çapta maddi hasar oluşan araçlardaki 1 kişi yaralandı. Kaza azı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken direksiyonun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki araçlara çarparak durabildiği görüldü. Kaza anında çevredeki esnaf ve vatandaşların yaşadığı panik de kameralara yansıdı.