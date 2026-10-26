Video Yaşam Trafikte önünü kestiği aracı, sürücünün bir anlığına inmesiyle beraber çalıp kaçtı: O anlar kamerada
Trafikte önünü kestiği aracı, sürücünün bir anlığına inmesiyle beraber çalıp kaçtı: O anlar kamerada

Trafikte önünü kestiği aracı, sürücünün bir anlığına inmesiyle beraber çalıp kaçtı: O anlar kamerada

26 Ekim 2026 11:12

Adana’da kimliği belirsiz bir kişi, trafikte önünü keserek durdurduğu hafif ticari aracın üzerine çıktı. Kendisine müdahale etmek isteyen sürücünün inmesini fırsat bilen şüpheli, direksiyon başına geçerek aracı çaldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı. Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı. Bir sürücü ise bu kişi yere yatınca, kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Bunun üzerine şüpheli kişi, duran aracın kaputuna çıktı. Aracından inen sürücü müdahale etmek istedi. Bu sırada şüpheli, araca binerek direksiyon başına geçip uzaklaştı.

Olay güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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