Sosyal medya fenomeni ‘Motovlogcu Dayı’ Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti | Video
29 Eylül 2026 15:42
İzmir'in Dikili ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman (50) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kahraman'ın ölüm haberi, motosiklet camiası ve binlerce takipçisini yasa boğdu.
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