Üreme sağlığında alarm verildi! Tüp bebekte yeni dönem: Yapay zeka bebekleri mi geliyor? | Video

29 Eylül 2026 12:26

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin kongresinde dünyada doğurganlık hızının düşmesiyle yaşanan alarma dikkat çekildi. Konuya Sağlık Bakanlığı da el attı. Kongrede bir yandan da bir zamanlar bilim kurgu gibi görünen teknolojilerin artık tüp bebek laboratuvarlarına girdiği konuşuldu. Ve tüm bunlar 'Yapay zeka bebekleri mi geliyor?' sorusunu sordurdu.