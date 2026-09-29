Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Müsabaka Sonucunu Etkilemeye Teşebbüs... | Video

29 Eylül 2026 10:00

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “Mobbing ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarına ilişkin müşteki iddialarının ve bazı tespitlerin bulunduğu öğrenildi. Dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki-tanık ifadeleri, bilirkişi tespitleri değerlendirmeye alındı.Müşteki hakemlerin ihbarları arasında "Görevi Kötüye Kullanma, Terfi Sınav Evraklarında Oynama, Değiştirme ve Müsabaka Sonucunu Etkilemeye Teşebbüs Etme ve Manipülasyon Yapılması" iddiaları bulunuyor.