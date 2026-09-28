Video Yaşam Deniz Göktaş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi | Video
Deniz Göktaş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi | Video

Deniz Göktaş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası: Kararla birlikte tahliye edildi | Video

28 Eylül 2026 16:37

Sözde komedyen Deniz Göktaş’ın yargılandığı davada ilk celseden karar çıktı. Mahkeme, Göktaş’ın “suç ve suçluyu övme” suçlamasından beraat etmesine karar verirken, “dini değerleri aşağılama” suçlamasından 7 ay 15 gün, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından ise 11 ay 20 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi. Kararla birlikte Göktaş tahliye edildi.

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İstanbul'da sahne aldığı gösteride Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 Temmuz günü tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Göktaş, gösterisinde kullandığı ifadelerin siyasi eleştiri ve hiciv kapsamında değerlendirilmesini gerektiğini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Davanın ilk duruşması İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Göktaş tahliye edildi.

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