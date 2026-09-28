Beylikdüzü'nde park kavgası silahlı kavgaya döndü! Polis hepsini gözaltına aldı | Video

28 Eylül 2026 12:20

İstanbul Beylikdüzü’nde bir sitenin otoparkında çıkan araç park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde silah çekilmesi üzerine kavgayı ayırmak isteyen bir mahalle sakini araya girerken, olaya karışan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.