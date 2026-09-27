“Tam da uzmanlık alanınızdan geldi!” Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı zorlayan askerî rütbe sorusu!

27 Eylül 2026 23:20

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, askeri rütbe sorusunda verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!