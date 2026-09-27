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Provalı göz kapağı operasyonu | Video

Provalı göz kapağı operasyonu | Video

27 Eylül 2026 12:07

Günümüzde güzellik salonlarında ya da ehil olmayan ellerde bile göz kapağı operasyonu yaptıranlar var. Bu da görme kaybına neden olabiliyor. Prof. Dr. Gamze Öztürk, “Göz kapaklarında oluşan sorunların tedavisi için mutlaka göz doktoruna danışılmalıdır. Aksi takdirde körlüğe kadar varan sonuçlarla karşılaşılabilir” diyerek uyarıyor.

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