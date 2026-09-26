Kırmızı ışıkta geçen araca motosiklet çarptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video
26 Eylül 2026 10:20
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen araca, motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Karacalar Mahallesinden Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda çıkmakta olan Neşegül K'nin kullandığı 07 BSG 065 plakalı motosiklet, Kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Neşegül K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ş. S. Ö. yaralandı.
112 ağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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