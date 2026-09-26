Hatay'da korkutan yangın! Prizden çıkan alevler evi sardı | Video
26 Eylül 2026 10:08
Hatay'da 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek odayı sardı. İlk belirlemelere elektrik tesisatından kaynaklı çıktığı düşünülen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, aile üyeleri çevredekilerin bağırışları üzerine uyanarak evden çıktı.Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 5 katlı binanın en üst katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre prizden kaynaklı elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Alevlerin pencereden dışarıya sıçradığı esnada vatandaşların bağırışlarıyla uyanan aile, evden dışarıya çıktı. Bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.
"5'İNCİ KATTA YANGIN ÇIKTI, İÇERİDE AİLEDE VARDI AMA ONLARA BİR ŞEY OLMADI"
Yangın nedeniyle evin zarar gördüğünü ifade eden bina sakini Sabahattin İşler, "Apartmanda bir yangın çıktı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Şuanda yangın söndürüldü. Evin içi yanarak zarar gördü. 5'inci katta yangın çıktı, içeride ailede vardı ama onlara bir şey olmadı. Ben ev sahiplerine sorduğumda telefonlarının şarjdayken yangını çıktığını söylediler ve yangının oradan çıkmış olaceğini ifade ettiler. Kesin bir sebep yok" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
Hatay'da korkutan yangın! Prizden çıkan alevler evi sardı | Video 26.09.2026 | 09:16
02:33
00:57
00:49
01:42
Kayseri'de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 26.09.2026 | 08:18
04:03
Yaşlı adam laf atma tartışmasında tekme-yumruk dövüldü! | Video 25.09.2026 | 16:16
01:14
Eğitim uçağı Tekirdağ’da araziye indi | Video 25.09.2026 | 16:05
03:26
01:59
04:59
00:47
Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı | Video 25.09.2026 | 11:06
01:11
750 bin TL'lik dolandırıcılığa tutuklama | Video 25.09.2026 | 08:41
00:42
00:37
00:52
00:17
00:45
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.09.2026 | 14:18
01:13
00:48
Gaziantep'te deprem anı kamerada | Video 24.09.2026 | 12:11
03:27
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük deprem kamerada | Video 24.09.2026 | 11:15