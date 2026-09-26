Video Yaşam Hatay'da korkutan yangın! Prizden çıkan alevler evi sardı | Video
Hatay'da korkutan yangın! Prizden çıkan alevler evi sardı | Video

Hatay'da korkutan yangın! Prizden çıkan alevler evi sardı | Video

26 Eylül 2026 10:08

Hatay'da 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek odayı sardı. İlk belirlemelere elektrik tesisatından kaynaklı çıktığı düşünülen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, aile üyeleri çevredekilerin bağırışları üzerine uyanarak evden çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 5 katlı binanın en üst katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre prizden kaynaklı elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Alevlerin pencereden dışarıya sıçradığı esnada vatandaşların bağırışlarıyla uyanan aile, evden dışarıya çıktı. Bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.

"5'İNCİ KATTA YANGIN ÇIKTI, İÇERİDE AİLEDE VARDI AMA ONLARA BİR ŞEY OLMADI"
Yangın nedeniyle evin zarar gördüğünü ifade eden bina sakini Sabahattin İşler, "Apartmanda bir yangın çıktı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Şuanda yangın söndürüldü. Evin içi yanarak zarar gördü. 5'inci katta yangın çıktı, içeride ailede vardı ama onlara bir şey olmadı. Ben ev sahiplerine sorduğumda telefonlarının şarjdayken yangını çıktığını söylediler ve yangının oradan çıkmış olaceğini ifade ettiler. Kesin bir sebep yok" ifadelerini kullandı.
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