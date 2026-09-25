SON DAKİKA: Ankara'da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış | Video
25 Eylül 2026 15:32
Son dakika haberi: Ankara'da kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan “Dragon Hacker” isimli panele yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Panelin sunucusunda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM-TCKN eşleşmesi tespit edildi.
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