Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara'da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış | Video
SON DAKİKA: Ankara'da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış | Video

SON DAKİKA: Ankara'da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış | Video

25 Eylül 2026 15:32

Son dakika haberi: Ankara'da kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan “Dragon Hacker” isimli panele yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Panelin sunucusunda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM-TCKN eşleşmesi tespit edildi.

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