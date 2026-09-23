Nişantaşı’nda mağazadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkan kadın ressam yakalandı
23 Eylül 2026 22:40
Nişantaşı’nda ressam Dem Sevinç K. (28), bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alarak ödeme yapmadan dışarı çıktı. Görevliler tarafından yakalanan Dem Sevinç K., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, ürünler mağazaya teslim edildi. İfadesinde arkadaşını beklediğini ve ürünlerin ücretini ödemek istediğini söyleyen şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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