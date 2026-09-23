Limanda park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video
23 Eylül 2026 12:47
Tekirdağ'da özel bir limanda park halinde bulunan kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabaha karşı özel limanda park halindeki bir kamyonette çıktı. Yangını gören görevlilerin ihbarıyla limana itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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