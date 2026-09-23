Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuktan birine otomobil çarptı: Saniyelerle hayatta kaldı! | Video
23 Eylül 2026 11:51
Afyonkarahisar'da aniden yola fırlayan ve otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuğun kazayı sadece saniyeler ile hayatta kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Sinanpaşa ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek için aniden koşmaya başlayan Y.A. (13) isimli çocuğa bu sırada yoldan geçen Ö.B., idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp yaralanan çocuğun yardımına önce çevredekiler koşup ardından olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayı şans eseri küçük çocuğun saniyeler ile hafif atlattığı gözlendi.
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