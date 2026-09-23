Kastamonu'da korkutan yangın! 4 ev alevlere teslim oldu | Video 23 Eylül 2026 09:03 Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan ev yangını üç eve daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki ekip alevlere müdahale ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İnebolu ilçesi Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir evde çıkan yangın üç eve daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkili olduğu köyde güçlükle yangına müdahale etmeye çalışıyor.